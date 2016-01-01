أسدل الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار حول إمكانية عودة عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم ببراميدز إلى الأهلي من جديد خلال الفترة المقبلة .
وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية أن الأهلى لم يدخل فى مفاوضات من الأساس مع عبدالله السعيد ولن يعود مرة أخرى إلى القلعة الحمراء ، مشيرا إلى أن قصة عودة اللاعب مرة أخرى إلى الأهلى مستحيلة .
وينتهى تعاقد عبد الله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الكروى الجارى، ويرفض النجم الدولى المصري حتى الآن فكرة تجديد تعاقده مع فريقه فى ظل رغبته فى خوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته الكروية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أحمد شوبير يحسم الجدل حول عودة عبدالله السعيد إلى الأهلى من جديد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق