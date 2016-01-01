أحمد شوبير يحسم الجدل حول عودة عبدالله السعيد إلى الأهلى من جديد

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صورة الخبر: عبدالله السعيد
عبدالله السعيد


أسدل الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار حول إمكانية عودة عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم ببراميدز إلى الأهلي من جديد خلال الفترة المقبلة .

وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية أن الأهلى لم يدخل فى مفاوضات من الأساس مع عبدالله السعيد ولن يعود مرة أخرى إلى القلعة الحمراء ، مشيرا إلى أن قصة عودة اللاعب مرة أخرى إلى الأهلى مستحيلة .

وينتهى تعاقد عبد الله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الكروى الجارى، ويرفض النجم الدولى المصري حتى الآن فكرة تجديد تعاقده مع فريقه فى ظل رغبته فى خوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته الكروية.

وشهدت الأيام الماضية، دخول نادى الزمالك بقوة فى مفاوضات مع عبد الله السعيد من أجل الحصول على خدماته فى ظل قناعات المسئولين الكاملة بأنه سيكون إضافة حقيقية للفريق الأبيض، ويستطيع صناعة الفارق معه خلال الفترة المقبلة.

ويكثف نادي الزمالك مفاوضاته مع عبد الله السعيد من أجل حسم ضمه خلال الميركاتو الشتوى المقبل بالاتفاق مع إدارة بيراميدز مقابل تنازل اللاعب عن بعض من مستحقاته لفريقه الحالى مقابل الرحيل بدون مقابل.

المصدر: elbalad

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