عام 2020 .. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري وأبطال أفريقيا

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دوري وأبطال أفريقيا


يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة ، دون راحة، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري.

ويلتقي الأهلي نظيره المقاصة يوم الأربعاء المقبل ، 1 يناير 2020 ، على ستاد السلام في تمام السابعة والنصف مساء.

يذكر أن الأهلي فاز مساء ، السبت، على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، سجلهما وليد سليمان، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعن مباراة الأهلي القادمة ، في دوري أبطال إفريقيا ، فستكون مباراة الجولة الرابعة لدور المجموعات أمام بلاتينيوم الزيمبابوي على أرض الأخير يوم الجمعة 10 يناير 2020.

المصدر: elbalad

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