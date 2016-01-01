يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة ، دون راحة، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري.
ويلتقي الأهلي نظيره المقاصة يوم الأربعاء المقبل ، 1 يناير 2020 ، على ستاد السلام في تمام السابعة والنصف مساء.
يذكر أن الأهلي فاز مساء ، السبت، على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، سجلهما وليد سليمان، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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التعليقات على عام 2020 .. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري وأبطال أفريقيا
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