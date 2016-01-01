هل استبدال الذهب بالذهب حرام | تعرف على الضوابط الشرعية



استبدال الذهب بالذهب استبدال الذهب بالذهب

ورد سؤال الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الازهر الشريف يقول فيه : " هل استبدال الذهب بالذهب حرام؟



رد الشيخ الشافعي قائلا : " لا يحرم ،ولكن طريقة الاستبدال يخطئ فيها بعض الناس والطريقة الصحيحة أن يبيع الإنسان الذهب الذي عنده سواء رديئًا أو جيدًا ويسلمه للمشتري ، والمشتري يدفع ثمن هذا الذهب، خلاص تم البيع ـ ثم بعد ذلك يشتري منه ما شاء من الذهب الذي يريد بماله الذي معه، يدًا بيد لا يتفرقان حتى يتسلم كل شخص حقه.



حكم بيع الذهب بالذهب

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ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تبديل الذهب بالذهب حرام أم حلال؟".وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن علة الربا كانت في النقود أو العملات وليست في الذهب المشغول، منوها أن الذهب المشغول حكمه حكم السلعة، فلا مانع شرعا من تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق ولا يعتبر من الربا.وأشار إلى أن الذهب والفضة صاروا سلعة مثل أى سلعة فيجوز التبديل بنفس السلعة، وارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.