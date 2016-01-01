هل استبدال الذهب بالذهب حرام | تعرف على الضوابط الشرعية

ورد سؤال الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الازهر الشريف يقول فيه : " هل استبدال الذهب بالذهب حرام؟
رد الشيخ الشافعي قائلا : " لا يحرم ،ولكن طريقة الاستبدال يخطئ فيها بعض الناس والطريقة الصحيحة أن يبيع الإنسان الذهب الذي عنده سواء رديئًا أو جيدًا ويسلمه للمشتري ، والمشتري يدفع ثمن هذا الذهب، خلاص تم البيع ـ ثم بعد ذلك يشتري منه ما شاء من الذهب الذي يريد بماله الذي معه، يدًا بيد لا يتفرقان حتى يتسلم كل شخص حقه.
حكم بيع الذهب بالذهب
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