جامعة الإسكندرية تعلن خطة لميكنة الامتحانات وعمل بنك أسئلة لها

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قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تدرس التوجه إلى ميكنة الامتحانات وما يتضمنه من وضع امتحانات من بنك للأسئلة تحتوي على عدد كبير من الأسئلة.



وأكد الكردي، خلال انعقاد مجلس الجامعة اليوم السبت، أن الجامعة ستعمل على توفير الأجهزة وتقنيات لسهولة ودقة القياس والتقويم الذي تستوجبه هذه المنظومة.



وفي سياق متصل شدد رئيس الجامعة على عمداء الكليات ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتظمت اعتبارا من اليوم.

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واطمأن "الكردي"، إلى تجهيز كل قاعات الامتحانات فى الكليات المختلفة، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب، ومواعيدها، وتوقيتاتها، وأماكنها، والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الأسئلة فى نفس اليوم مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه.