تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بآثار القاهرة



كلية الآثار بـ جامعة القاهرة كلية الآثار بـ جامعة القاهرة



أعلنت كلية الآثار بـ جامعة القاهرة تأجيل جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول التي ستعقد يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2020 لجميع الفرق الدراسية.



حيث نشرت كلية الاثار بـ جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : تم تاجيل جميع الامتحانات التي ستعقد يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2020 الي يوم الاربعاء الموافق 22 يناير 2020 وذلك بمناسبة احتفال الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد وكل عام ومصر والمصريين بخير ومحبة وسلام.



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يذكر ان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة شدد على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لبدء الإمتحانات ونهاياتها مع مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين، كما شدد الدكتور الخشت، في توجيهاته على ضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق اقرارها والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها، شمولية الاختبار لجميع أجزاء المقرر الدراسي، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان لكم الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلة والمقالية القصيرة.وشدد رئيس جامعة القاهرة ، على قيام أستاذ المادة بوضع الامتحان وطباعته بنفسه في نفس يوم الامتحان، وحظر استخدام أي وسيلة إلكترونية لتداول أو حفظ الامتحانات، إضافة إلى وجود لجنة ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب، مؤكدًا ضرورة تواجد أستاذ المادة أثناء الامتحان للرد على استفسارات الطلاب، وأن يتم التصحيح أولًا بأول لسرعة إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، مشيرًا إلى توفير التأمين اللازم لمقار الامتحانات والكنترولات.