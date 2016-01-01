أحمد موسى يكشف سر سعى أردوغان للتدخل العسكري في ليبيا

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اردوغان


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى احتلال ليبيا ويعتبرها ارثا عثمانيا، موضحا أنه يسعى لإنشاء خلافة اسلامية جديدة من 61 دولة منها دول غير إسلامية .

وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الشركة المدنية للطيران في تركيا تنقل الارهابيين ليبيا عبر تونس، منوها أنه يأتون الي تونس كأنهم سائحون ويساعدهم الإخوان هناك للوصول إلى الحدود الليبية.

وأضاف موسى: « على الشعب التونسي أن يحافظ على سيادة وطنه ولا يسمح للارهابيين المرور لليبيا من خلالهم».

ووجه موسى، حديثه الي الرئيس التونسي مرددا: «يجب أن نساعد الأشقاء في ليبيا للحفاظ على الدولة الليبية .. ويجب أن يكون موقفك واضح بشأن الإرهاب في ليبيا».

وأكد موسى، أن أردوغان يسعى جاهدا الي السيطرة على كل دول شمال افريقيا، منها ليبيا وتونس والجزائر والمغرب طمعا في أراضيها.

المصدر: elbalad

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