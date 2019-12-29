التعليم : نماذج امتحانات غدا الأحد على موقع الوزارة لتدريب طلاب 1 و2 ثانوى



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى إطار حرصها على تدريب طلاب وطالبات ‏الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل ‏جيد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام ‏الدراسي الحالي والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت2020/1/11 ، سيتم إتاحة كافة النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول على الموقع ‏الإلكتروني الرسمي للوزارة على الرابط:http://moe.gov.eg وذلك اعتباراً من صباح ‏يوم الأحد 29/12/2019.







وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول.‏

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الجدير بالذكر أن الأسئلة تخدم الفهم ونواتج التعلم، ويجب على الطلاب تغيير طريقة تعامله مع الأسئلة داخل الامتحان بمعنى لا يدخل الطالب لجنة الامتحان ويعتقد أن الأسئلة سيجيب عنها بنفس الطريقة القديمة بل يجب أن يفكر فى الإجابة الصحيحة أكثر من مرة قبل التأكيد تدوينها فى كراسة الإجابة أسفل كل سؤال، لخدممة الهدف من التطوير والتقييم الجديد وهو نقل الطلاب من دائرة الحفظ إلى الفهم وتحقيق نواتج التعلم وبالتالى يجب أن يكون الطلاب على دراية وفهم قبل إجابة الأسئلة، وتأتى أسئلة من المنهج الدراسى وليس من الضرورى أن تكون نصا من الكتاب ولكنها مسائل متشابهة على الطالب أن يفهم أثناء مراجعته للدروس خلال الفترة الحالية