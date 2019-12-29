أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى إطار حرصها على تدريب طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل جيد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الحالي والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت2020/1/11 ، سيتم إتاحة كافة النماذج الاسترشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة على الرابط:http://moe.gov.eg وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد 29/12/2019.
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.
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التعليقات على التعليم : نماذج امتحانات غدا الأحد على موقع الوزارة لتدريب طلاب 1 و2 ثانوى
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