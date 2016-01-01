يواصل تميم بن حمد، أمير قطر، إتباع سياسته التخريبية، لضرب الاستقرار فى الدول العربية، ودعم وتمويل الإرهاب، لزعزعة الأمن فى الشرق الأوسط، تنفيذا لأوامر حلفائه في تركيا وإيران ، وكشفت مصادر خاصة لـ "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية، عن مخطط تميم العدائي الجديد ضد دول المقاطعة العربية وعلى رأسها السعودية .
وقالت "قطريليكس" ، إن تميم قام بإرسال تميم لمرتزقة أفارقة إلى المملكة العربية السعودية ، من خلال تهريبهم عبر الحدود المشتركة مع اليمن لتنفيذ عمليات تفجيرية بالمملكة لزعزعة استقرارها وإفساد السياحة القادمة للفعاليات التي تقوم بها المملكة ضمن هيئة الترفيه.
وحتى يضمن تميم ولاء المرتزقة الأفارقة قام بإغداق الأموال عليهم من أجل استخدامهم في أي دولة يريد أن يحدث بها أزمات داخلية ، ويعمل تميم على استنزاف وإشغال القوات السعودية بهؤلاء المرتزقة الأفارقة عبر العمل على إنشاء كيانات مستقلة تكون بؤراً لجذب مرتزقة العالم تحت تصرف تميم بن حمد وتوفير الأسلحة اللازمة لتنفيذ مخططاته.
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التعليقات على المعارضة القطرية تكشف إرهاب تميم..نقل مرتزقة للسعودية لتنفيذ تفجيرات
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