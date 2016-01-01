سقوط أمطار وسرعة رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

آخر الأخباراخبار مصر › سقوط أمطار وسرعة رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

صورة الخبر: سقوط أمطار وسرعة رياح
سقوط أمطار وسرعة رياح

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد استقرارا وهدوءا في الرياح على أغلب محافظات الجمهورية.

وكشف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن السبب الرئيسي لانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وسقوط الأمطار هو سرعة الرياح على أغلب محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الطقس استقرارا فى الحالة الجوية على معظم الأنحاء، حيث إنه من المنتظر أن تهدأ سرعة الرياح.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم السبت سيكون مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والعظمة بالقاهرة 18 درجة مئوية.

وتابع أن نسبة الشبورة المائية ستزداد على الطرق خاصة مع وجود رطوبة على سطح الأرض وموجة الهواء القادمة من البحر المتوسط.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سقوط أمطار وسرعة رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56332

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager