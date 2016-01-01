قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد استقرارا وهدوءا في الرياح على أغلب محافظات الجمهورية.
وكشف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن السبب الرئيسي لانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وسقوط الأمطار هو سرعة الرياح على أغلب محافظات الجمهورية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الطقس استقرارا فى الحالة الجوية على معظم الأنحاء، حيث إنه من المنتظر أن تهدأ سرعة الرياح.
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التعليقات على سقوط أمطار وسرعة رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة
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