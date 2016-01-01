كشف دراسة استقصائية أجريت مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثون في جامعة باراسيلسوس الطبية في ألمانيا، أن النوم في أسرّة منفصلة بالنسبة للمتزوجين، يمكن أن تكون مفتاحا على تحسين الصحة وتعزز السعادة الزوجية.
وأكد الباحثون المشرفون الدراسة، أنه أظهرت الدراسة الجديدة أن واحدًا من كل ستة أزواج قاموا بالنوم في اسرة منفصلة بعيدا عن شركاء حياتهم، قد شهدوا تحسنا كبيرا في علاقتهم مع شريك حياتهم، وأصبحوا أكثر سعادة.
وأضاف الباحثون، أن نوم الأزواج في أسرة منفصلة يمكن ان تساهم في تخلي أحد الطرفين عن الشخير أو التململ، وهو ما يحسن من نوعية نوم الشريكين فيما بعد، بالإضافة إلى أنه يخلق نوع من التغير بينهم، مما يجعلهم يشعرون بالسعادة عندما يعودون للنوم في سرير واحد فيما بعد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على للمتزوجين.. النوم في أسرّة منفصلة تمنحكم السعادة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق