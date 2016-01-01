قالت خبيرة التجميل شيرين المصري، إن "اختيار مكياج يوم الزفاف، يتوقف على لون البشرة، بين الخمري أو الفاتح أو السمراء، وذلك حتى يبرز المكياج بشكل مميز".
وأوضحت شيرين المصري، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن "الفاونديشن أحد أهم أسس مستحضرات التجميل، حيث يجب أن يتناسب ويتلائم مع درجة البشرة، أو يكون أغمق منها درجة إلى درجتين، ولا يجب أن يكون لون الفاونديشن افتح من لون البشرة، وذلك لأنه سيتحول إلى اللون الرمادي".
وأضافت خبيرة التجميل، أن "العدسات اللاصقة، التي باتت أحد اهتمامات العروس، فيجب انتقاء لون يناسب لون البشرة والشعر أيضا، والابتعاد عن اللون الأزرق اللامع، حتى تبدو لون العينين طبيعية ومناسبة لشكل الوجه"، منوهًة بضرورة اختيار أحمر شفاه باللون المناسب لألوان المكياج، وحجم وشكل الشفاه، لتبدو جذابة، وغير منبوذة مع مكياج الوجه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أخطاء فادحة ترتكبها الفتاة في مكياج الزفاف.. تجنبيها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق