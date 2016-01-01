فوائد غير متوقعة لتناول التفاح المسلوق للرضع

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التفاح المسلوق


يحتاج الأطفال وخاصة الرضع لتناول أطعمة مفيدة للصحة للمساعدة في النمو مع لبن الأم، من المعروف أن التفاح من أكثر الأطعمة المفيدة للجميع سواء كبار أو أطفال.

أشار موقع " health line " إلى أن التفاح يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان كألياف البكتين، والتي تعمل على تنظيم وتسهيل حركة الأمعاء، ممّا يؤدّي إلى منع حدوث الإمساك.

يعتبر التفاح من الخيارات الأفضل للطفل الرضيع، حيثُ يمكن إضافته ومزجه إلى معظم أغذية الرضيع كالحبوب، أو الحليب.

في بداية إطعام الطفل للتفاح يُفضل أن يتم تقشيره، ثمّ سلقه وهرسه، ولكن وبعد دخول الشهر الثامن يُفضل إطعامه له بقشره حتى لا يُصاب الطفل باضطرابات في المعدة، وحتى يحافظ على جميع العناصر الغذائيّة من معادن وفيتامينات موجودة في قشره.

ومن فوائد التفاح الأخرى أنّه يساعد في نمو أسنان الطفل في وقتٍ مبكر، ويمنع إصابته بالإسهال، ويساعد أيضًا في الوقاية من الإصابة بالأمراض الصدريّة كالكحة، والسعال، والبرد.

المصدر: موقع " health line "

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