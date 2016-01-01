يحتاج الأطفال وخاصة الرضع لتناول أطعمة مفيدة للصحة للمساعدة في النمو مع لبن الأم، من المعروف أن التفاح من أكثر الأطعمة المفيدة للجميع سواء كبار أو أطفال.
أشار موقع " health line " إلى أن التفاح يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان كألياف البكتين، والتي تعمل على تنظيم وتسهيل حركة الأمعاء، ممّا يؤدّي إلى منع حدوث الإمساك.
يعتبر التفاح من الخيارات الأفضل للطفل الرضيع، حيثُ يمكن إضافته ومزجه إلى معظم أغذية الرضيع كالحبوب، أو الحليب.
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التعليقات على فوائد غير متوقعة لتناول التفاح المسلوق للرضع
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