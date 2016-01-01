النمل والحشرات الزاحفة تعد واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه ربات البيوت في المنازل، ويمكنك التعرف على وصفات طبيعية تخلصك من النمل في وقت قصير دون عناء، وذلك وفقًا لموقع "wikiHow".
- الوصفة الاولى
خلط ٣ اكواب صغيرة من الكحول مع ربع كوب زيت النعناع.
قومي بتقليب الخليط جيدا حتى يتجانس.
صب المحلول في زجاجة بخاخة ورشها بالمناطق الموجود بها نمل وحشرات.
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التعليقات على بجنيه واحد.. 3 وصفات طبيعية للتخلص من النمل في دقائق
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