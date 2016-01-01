بجنيه واحد.. 3 وصفات طبيعية للتخلص من النمل في دقائق



للتخلص من النمل في دقائق للتخلص من النمل في دقائق



النمل والحشرات الزاحفة تعد واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه ربات البيوت في المنازل، ويمكنك التعرف على وصفات طبيعية تخلصك من النمل في وقت قصير دون عناء، وذلك وفقًا لموقع "wikiHow".



- الوصفة الاولى



خلط ٣ اكواب صغيرة من الكحول مع ربع كوب زيت النعناع.

قومي بتقليب الخليط جيدا حتى يتجانس.

صب المحلول في زجاجة بخاخة ورشها بالمناطق الموجود بها نمل وحشرات.

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أقرأ أيضاًبدون أدوية.. 5 نصائح ذهبية لـ عدم الإصابة بهشاشة العظام- الوصفة الثانيةاحضر اوراق النعناع الطازجة.قوم بتحضير تربة سماد طبيعي.ازرع اوراق النعناع.هذه الطريقة تعمل على إبعاد الحشرات والنمل عن المنزل.اقرأ ايضًا:مش هتصدقي النتيجة.. 6 طرق بسيطة للتخلص من النملالوصفة الثالثةاغمس قطعة قطن في زيت النعناع ثم اعتصر الزيت الزائد.ضع الكيس في المكنسة الكهربائية ونظف المناطق المتضررة في المنزل.سيساعدك هذا على إزالة بيض ويرقات البراغيث من السجاد والفراش