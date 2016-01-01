٥ صفات تؤدي إلى فسخ الخطوبة فور



فسخ الخطوبة فسخ الخطوبة



قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية لـ صدى البلد، أن فترة الخطوبة لم تلتزم بوقت محدد، وإنما هي ملتزمة بالمواقف.



وتابع "هاني" إذا وضعنا وقتا لفترة الخطوبة فيجب ألا تقل عن سنة، ووجه رسالة للفتيات "أحسنوا الاختيار".



وأكد على أن هناك ٥ صفات في حال اكتشافها من قِبل الفتاة فبإمكانها فسخ الخطوبة في الحال.

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وأضاف أن من أبرز الصفات السيئة، هي العصبية المفرطة على كل المواقف البسيطة والكبيرة، وعدم التحكم في تصرفاته.وتابع استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية، أن تعتبر المقارنة بالفتيات الأخريات من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة المشكلات بينهما، وحق الفتاة أن تفسخ الخطوبة في الحال، فالمقارنه يفقدها الثقة بالنفس.وأضاف أن في حال اكتشاف أنه شخص متعدد العلاقات النسائية، فإنه لا يصلح أن يكون زوج وفي، وقد يؤدي الأمر إلى الطلاق.كما أن يعد البخل من أبرز الصفات السيئة والتي تعطي الحق للفتاة أن تصرف النظر عن هذه العلاقة دون تردد.وأكد الدكتور محمد هاني أن الكذب المتكرر صفة غير محبوبة عند الشاب، فإنه لم يصلح بإقامة علاقة جاده، أو الالتزام بشروط أهل العروس.