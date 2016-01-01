٥ صفات تؤدي إلى فسخ الخطوبة فور

آخر الأخبارالأسرة والطفل › ٥ صفات تؤدي إلى فسخ الخطوبة فور

صورة الخبر: فسخ الخطوبة
فسخ الخطوبة


قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية لـ صدى البلد، أن فترة الخطوبة لم تلتزم بوقت محدد، وإنما هي ملتزمة بالمواقف.

وتابع "هاني" إذا وضعنا وقتا لفترة الخطوبة فيجب ألا تقل عن سنة، ووجه رسالة للفتيات "أحسنوا الاختيار".

وأكد على أن هناك ٥ صفات في حال اكتشافها من قِبل الفتاة فبإمكانها فسخ الخطوبة في الحال.

وأضاف أن من أبرز الصفات السيئة، هي العصبية المفرطة على كل المواقف البسيطة والكبيرة، وعدم التحكم في تصرفاته.

وتابع استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية، أن تعتبر المقارنة بالفتيات الأخريات من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة المشكلات بينهما، وحق الفتاة أن تفسخ الخطوبة في الحال، فالمقارنه يفقدها الثقة بالنفس.

وأضاف أن في حال اكتشاف أنه شخص متعدد العلاقات النسائية، فإنه لا يصلح أن يكون زوج وفي، وقد يؤدي الأمر إلى الطلاق.

كما أن يعد البخل من أبرز الصفات السيئة والتي تعطي الحق للفتاة أن تصرف النظر عن هذه العلاقة دون تردد.
وأكد الدكتور محمد هاني أن الكذب المتكرر صفة غير محبوبة عند الشاب، فإنه لم يصلح بإقامة علاقة جاده، أو الالتزام بشروط أهل العروس.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ٥ صفات تؤدي إلى فسخ الخطوبة فور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40082

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager