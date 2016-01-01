فوائد العدس الأسود .. يقي من السرطان



فوائد العدس الاسود فوائد العدس الاسود



فوائد العدس الأسود، لا يعرفها كثيرون على الرغم من انتشار تناول العدس الأسود فهو يحتوى على المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الفاكهة ذات اللون الأزرق الأرجواني مثل العنب البري والخوخ والكرز، فضلا عن احتواء العدس الأسود مادة الانثوسيانين التى تعزز الذاكرة ومكافحة السرطان وغيرها من فوائد العدس الاسود.



فوائد العدس الاسود



العدس الأسود غني بالبروتين والألياف مثل جميع أنواع العدس فنصف كوب من العدس الأسود المطبوخ يحتوي على حوالي 12 جرامًا من البروتين و 9 جرامات من الألياف، وهو مزيج قوي من العناصر الغذائية يساعد على إبقائك ممتلئًا وتنشيطًا، لذلك تتضمن فوائد العدس الأسود فيما يلي :-

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- يدعم صحة القلبالعدس الأسود مصدر وفير من الألياف، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية التى تدعم صحة القلب، كما أن العدس الاسود يقلل من مستويات من البروتين الدهني "الكولسترول السيئ".- يمكن تناول العدس الاسود كبديل للحوم حيث يضيف العدس الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية إلى النظام الغذائي والتى لها دور فى انخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء تقدم المرض لدى الأفراد المعرضين لمخاطر عالية.- البوتاسيوم، والكالسيوم ، والمغنيسيوم في العدس الأسود يمكن أن تقلل ضغط الدم بشكل طبيعي.- يوفر العدس الاسود حمض الفوليك والذى يعد ضرورة لمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الولدان كما أن هذا الفيتامين الأساسي يمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بسكري الحمل.- يمنع الإصابة بالسرطان، حيث أن السيلينيوم الموجود فى العدس الاسود قد يقلل من معدلات نمو الأورام كما قد يحسن استجابة الشخص المناعية للعدوى عن طريق تحفيز إنتاج الخلايا التائية والتى تقتل المرض، كما وجدت الدراسات أن السيلينيوم قد يساعد في تقليل معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبروستات والرئة والمثانة والجلد والمريء وسرطان المعدة.- محاربة التعبنقص الحديد هو سبب شائع للتعب، كما إن عدم تناول كمية كافية من الحديد في النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على مدى كفاءة الجسم .- الهضم والانتظام والشبعيخدم تناول الألياف الكافية كعامل مهم في إنقاص الوزن حيث تساعد الألياف الموجودة في النظام الغذائي على زيادة الشعور بالامتلاء وتقليل الشهية، وهذا يمكن أن تقلل من السعرات الحرارية الشاملة للشخص.