احذر.. تدخين السجائر الإلكترونية يتسبب في إدمان النيكوتين أكثر

قال الدكتور آدم وينستوك، الاستشاري النفسي في جامعة كوليدج بلندن، إن المدخنين الذين يهربون من تدخين السجائر باستخدام الفيب أو السجائر الإلكترونية يظلون مدمنين على النيكوتين ويفشلون في الإقلاع عن إدمان السجائر الإلكترونية نهائيا.
وأكد وينستوك أن السجائر الإلكترونية لا يمكنها أن تقلل من إدمان التبغ والنيكوتين، مما يجعلهم يحتاجون إلى مزيد من المساعدة للتغلب على عادة تدخين النيكوتين.
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