لهذا السبب.. تناول كوب كركديه يومياً في الشتاء



تناول كوب كركديه يومياً في الشتاء تناول كوب كركديه يومياً في الشتاء



يعتبر نبات الكركدية هو إحدي النباتات المفيدة التي يتجاهلها الكثير، فقد أظهرت الدراسات والأبحاث العلمية فوائد عديدة لمشروب الكركدية في الشتاء وهو:



زيادة معدل الدورة الدموية وتنشيطها والمساعدة على خفض ضغط الدم المرتفع وتنظيم مستوى الكوليسترول في الدم.



- مفيد لمرضى ضغط الدم حسب السخونة:

* يشرب بارد لمن يعانون من ضغط الدم المرتفع خاصةً عند الصباح.

* يشرب ساخن لمرضى الدم المنخفض لزيادة ضغط الدم.

- يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة للوقاية من السرطان.

- مفيد لمرضى السكري بسبب خفضه لنسبة الكوليسترول.

- مقوي لضربات القلب و يحميه من تصلب الشرايين.

- يساعد على تخفيف آلام النقرس والروماتيزم.

- مرطب و منشط للجهاز الهضمي.

- يحتوي على مضادات الالتهاب.

- يحتوي نسبة عالية من فيتامين C فهو مفيد في حالات نزلات البرد والكحة الصدرية وارتفاع الحرارة.

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كما اثبتت دراسة ان الكركديه من المشروبات التي تسهم في الإحساس بالدفء خصوصًا في فصل الشتاء، كما أنه يستخدم في علاج حالات نزلات البرد والزكام، إضافة إلى أنه من المشروبات التي تعمل على طرد السموم من الجسم، والتخلص من التهاب المفاصل والروماتيزم.