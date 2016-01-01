للتخلص من الوزن الزائد.. 3 أطعمة احرصي على تواجدها في الثلاجة

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للتخلص من الوزن الزائد


يعد التخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم رشيق هو حلم كل فتاة تعانى من السمنة، ولكن الكثير منهن لا يعلم ما الذى يجب أن يتناولة خلال اليوم، وما الذى يجب أن يوضع فى الثلاجة بشكل دائم.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الأطعمة التى يجب تواجدها فى الثلاجة وهى:-

- الخضراوات
تعد الخضراوات الطازجة مصدر هام ومفيد للصحة بشكل كبير كما أنها لا تسبب أى زيادة فى الوزن أو ضرر للجسم، وتمده بالعديد من الفيتامينات والمغذيات.

- زبدة اللوز
تعد زبدة اللوز من أكثر الأطعمة التى تحتوى على الدهون غير المشبعة، وغنية بالكثير من المكسرات التى تفيد الجسم وصحة العقل .

- الشاى الأخضر
يعد الشاى الأخضر أحد أفضل الطرق لخفض السعرات الحرارية هو تجنب المشروبات التي تحتوي عليها كافيين، يمكن أن يساعد اختيار شرب الشاي الأخضر المثلج بدلًا الشاى المغلى فى الصيف

المصدر: boldsky

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