سحب طلبات التعيين في معاون نيابة من خريجي الجامعات.. 8 يناير

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صورة الخبر: النيابة العامة
النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019 بتقدير عام جيد على الأقل، على ألا تزيد سن المتقدم على ثلاثين عامًا.

ويبدأ سحب الملف من 8 يناير المقبل حتى 18 يناير، بطلب الملف من الموظف المختص بدار القضاء العالي بمكتب تعيينات أعضاء النيابة مقابل سداد مبلغ 500 جنيه.

ويقدم الملف إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي من 1 فبراير حتى 13 فبراير، من الساعة الثامنة صباحًا إلى الرابعة مساءً يوميا، وذلك وفقا للميعاد المحدد لكل جامعة.

المصدر: elbalad

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