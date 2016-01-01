نصائح للإقلاع عن مشاهدة الأفلام المسيئة | عالم أزهري يكشف عنها



الأزهر الشريف الأزهر الشريف

قال الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف إنه لا يَجوز لِلمسلم مُشاهدةُ الأفلام الإباحيَّة؛ لأنَّها تؤدِّي إلى قساوةِ القَلب، والغفلة عن الله تعالى وعن ذِكْره، وإطلاقُ النَّظر في مثل هذه الأفلام يؤدي إلى إمراض النَّفس، وقسوة القلب، والزُّهدِ في الحلال، والتَّجرؤ على ارتِكاب الفواحش والمعاصي، والتَّهاون فيها.



وأضاف الشافعي في بيان له عبر صفحته الرسمية ردا على سؤال شخص يقول : " أشاهد الأفلام الإباحية باستمرار وأمارس العادة السرية ، فكيف لي أن أقلع عن هذه المعصية رغم انني حاولت اكثر من مرة ولكن فشلت ؟ ، قائلا : أمرنا الله سبحانه وتعالى بغضِّ البَصر عن الحرام؛ قال تعالى: } قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ{.



وأوضح الشافعي أن منِ اطَّلع على مثل هذِه الأفلام، فلْيُبادِرْ بِالتَّوبة إلى الله - تعالى - فإنَّ التَّائبَ من الذَّنب كَمَن لا ذَنْبَ له.

وكذلك العادة السرية فإنها محرمة مع ما تؤدي إليه من الأضرار.

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ووضع عالم الأزهر مجموعة من النصائح والإرشادات التي تعين كل من أدمن مثل هذه المعصية على الإقلاع عنها تماما ، ومِمَّا يُساعد على التَّخلُّص من هذا البلاء أمور، على رأسها:1 - المُبادرة بالزَّواج إن كان لديك الإمكانية لذلك ، ولو كان بصورةٍ مبسَّطة، لا إسرافَ فيها ولا تعقيد.2 - الاعتِدال في الأكل والشُّرب؛ حتَّى لا تثورَ الشَّهوة، والرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - في هذا المقام أوصى بالصِّيام في الحدث الصحيح.3 - البعد عن كلِّ ما يهيج الشَّهوة: كالاستِماع إلى الأغاني الماجنة، والنَّظر إلى الصُّور الخليعة، مِمَّا يوجد بكثرةٍ في الأفلام بالذَّات.4 - توجيه الإحساس بالجمال إلى المَجالات المباحة: كالرسم للزُّهور والمناظر الطبيعية غير المثيرة.5 - ومنها: تَخَيُّر الأصدِقاء المستقيمين، والانشِغال بالعبادة عامَّة، وعدم الاستِسْلام للأفكار ..6 - الاندِماج في المُجْتمع بالأعمال التي تَشْغَلُه عن التَّفكير في الجنس.7 - عدم الرفاهية بالملابس الناعمة، والرَّوائح الخاصَّة،التي تفنَّن فيها من يهمُّهم إرضاء الغرائز وإثارتها.8 - عدم النَّوم في فراشٍ وثيرٍ يُذكِّر باللقاء الجنسي.9 - البعد عن الاجتِماعات المختلطة، التي تَظْهر فيها المَفاتن، ولا تُراعَى الحدود ، وبِهذا وأمثاله تعتدِلُ النَّاحية الجنسيَّة، ولا تلجأ إلى هذه العادة التي تضرُّ الجسم والعقل، وتُغري بالسوء".10- حذف المواقع المحرمة التي تسهل عليك الدخول عليها.11- زيادة الايمان في القلب بسماع القران، وقيام الليل والاذكار والاعمال الصالحة.12- تجنب الجلوس وحده إذا شعر بشدة الشهوة، أو رغبته فيها لئلا يسهل عليه الوقوع فيها.13- الإكثار من الدعاء بصدق أن يصرف الله عنه ذلك البلاء.