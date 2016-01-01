أول نظرة تخيليّة على سيارة همر الكهربائية المستقبلية+تفاصيل

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أول نظرة تخيليّة على سيارة همر الكهربائية المستقبلية+تفاصيل

بعد إفلاس جنرال موتورز في عام 2010، تلاشت علامة همر التجارية بعد فشل العثور على مشتر مناسب، حتى شركات صناعة السيارات الصينية الغنية، وها هي الشائعات تنتشر أن شركة جنرال موتورز تخطط لإعادة همر إلى الحياة مرة أخرى، هذه المرة كعلامة تجارية لسيارات الـ SUV الكهربائية، ونظراً لارتفاع سعر أعمال التطوير، فستستفيد همر من نجاح السيارات الصغيرة والمتوسطة الأكثر ربحاً مثل شيفروليه بولت، لتُنتج سيارتها الصديقة للبيئة.

ولإعطائك فكرة عن تصميم همر الكهربائية الجديدة، فقد قام مصمم بالكشف عن صور تخيلية لما قد تبدو عليه السيارة والتصميم متأثر بالطبع بلغة تصميم همر الشهيرة، إلا أنها تبدو جيدة نوعاً ما حيث تبدو جذابة ومستقبلية ومناسبة لشعار همر التي تحمله في واجهتها الأمامية.

واستناداً إلى تقرير نشرته رويترز، فإن إعادة إحياء همر المحتملة ستكون لإنتاج بيك آب كهربائية جديدة من جنرال موتورز وسيارة SUV، ومن المقرر بنائهم في مصنعها في ديترويت هامترامك، ونعتقد أن طرز همر ستكون الأكثر قدرة على القيادة في الطرق الوعرة، والبيك آب الكهربائية الجديدة تستعد لمنافسة تيسلا وريفيان، لذا يجب عليها توفير نطاق قيادة كهربي كبير وقوة لا يُستهان بها.

وإذا كنت سعيداً بهذا الخبر، فيحزننا أن نخبرك أن عودة همر لا يزال بعيداً بعض الشيء، حيث أن قاعدة عجلات جنرال موتورز الكهربائية ستدخل مرحلة الإنتاج في عام 2021، وهو توقيت مناسب للكشف عن بيك آب همر لمنافسة R1S من ريفيان وسيارة كاديلاك الـ SUV، لذا فإن طراز همر الأول قد يصل عام 2023 أو 2024.

المصدر: المربع نت

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