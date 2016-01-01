المنصور تطلق برنامج صيانة أدفانس بلس لسيارات شيفروليه وأوبل

في محاولة منها لتخفيف الأعباء ومصاريف السيارات على عملائها، أطلقت شركة المنصور للسيارات برنامج صيانة جديدة تقدمه لعملائها ملاك سيارات أوبل وشيفروليه الجدد (سيارات الملاكي والنقل)، وهو برنامج أدفانس بلس (Advance+) الذي يقدم المميزات التالية للعميل:
- خصومات كبيرة على الصيانة الدورية للسيارة.
- تثبيت سعر الصيانة طوال فترة الضمان (3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر).
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