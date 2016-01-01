

فورد تبدأ عام 2020 باستدعاء أكثر من 1300 سيارة لينكولن بسبب طبقة شمعية فورد تبدأ عام 2020 باستدعاء أكثر من 1300 سيارة لينكولن بسبب طبقة شمعية

قررت شركة فورد موتور للسيارات استدعاء 1351 سيارة من طراز لينكولن في السوق الصين، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلا عن إدارة تنظيم السوق، أعلى هيئة صينية لمراقبة الجودة



وأفاد التقرير أن عملية الاستدعاء ستبدا في أول يناير وتشمل طرازات "لينكولن ام كيه زد" التي انتجت من يوم 2 مارس 2015 وحتى 27 يونيو 2015، وكذلك طرازات "لينكولن ام كيه اكس" التي انتجت من يوم 26 مايو 2015 وحتى يونيو 2015 .



وأوضح التقرير أن فورد التي قامت باستدعاء 600.166 سيارة، مدركة حدوث إصابتين، أن السيارات كانت تفتقر إلى طلاء الشمع المهم الذي كانت سيمنع السيارات من التعرض للصدأ وتآكل مسامير في محركات تروس التوجيه، التي ربما تتسبب في تفكك المحركات وانفصالها عن موضع التروس.

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وأضاف أنه إذا حدث هذا فإن السيارات تفقد مساعد التوجيه المعزز (الباور ستيرينج).