

آخرها شيطان مختلف.. أبرز 10 تصريحات مثيرة من زلاتان إبراهيموفيتش آخرها شيطان مختلف.. أبرز 10 تصريحات مثيرة من زلاتان إبراهيموفيتش

واصل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، تصريحاته المثيرة، بعدما أعلن نادي ميلان الإيطالي، عودة الأسطورة السويدية لصفوف الرسونيري، رسميا بداية من موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، ليثير الجدل بأولى تصريحاته "الشيطان المختلف".



ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها إبراهيموفيتش الجدل بتصريحاته، لذلك نرصد لكم أبرز 10 تصريحات للنجم السويدي في التقرير التالي.



- أعلن زلاتان إبراهيموفيتش، عودته لصفوف ميلان على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة له، يضع يده خلالها في يد شيطان يجلس أمامه، معلقا عليها: "نفس زالاتان.. شيطان مختلف".

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- وعلق إبراهيموفيتش على فشل منتخب السويد في بلوغ كأس العالم 2014 بالبرازيل، قائلاً: "شيء واحد مؤكد، وهو كأس العالم دوني لا شيء، ولا يستحق انتظار المشاهدة، فليس من المجدي أن ننتظر نهائيات كأس العالم".- ورد النجم السويدي، على سؤال ماذا أهديت لزوجتك في عيد ميلادها؟ قائلا: "لا شيء فلديها إبراهيموفيتش".- وصدم إبراهيموفيتش الجميع بتصريح مثير، قبل انطلاق مباراة السويد ضد البرتغال، حينما سأله مراسل إحدى القنوات السويدية عن فرص السويد في التأهل للمونديال، فأخبره بأن هذا لا يعرفه إلا الرب، وعندما كرر سؤاله أنه من الصعب سؤال الرب حاليًا، رد المهاجم السويدي قائلا: "أنت تتحدث معه الآن".- "زلاتان لا يخضع للاختبارات"، ويبدو أنه غرور منذ الصغر، حيث صعق إبراهيموفيتش مسؤولي أرسنال الإنجليزي بهذا التصريح، وذلك عندما كان اللاعب في عمر الـ17 عامًا، حيث كان قريبا من الانضمام لنادي آرسنال، وطلب منه مدرب الفريق آرسين فينجر حينها، أن يُجري اختبارات مع الفريق، ولكنه رفض ذلك، وأوضح بعد هذه الحادثة بأعوام السبب في ذلك قائلًا، "آرسين فينجر طلب مني أن أجري فترة اختبارات مع الفريق ولكني رفضت ذلك، لأن زلاتان لا يجري اختبارات".- "إذا أصيب زلاتان فهو شيء خطير جدًا لأي فريق"، هكذ تحدث إبراهيموفيتش عن سيرته الذاتية بعنوان "أنا زلاتان"، موضحا الأزمات التي سيواجهها زملاؤه في الفريق عندما يُصاب.- "البارسا أشترى فيراري لكنه قادها كفيات"، هكذا كشف إبراهيموفيتش سر عدم تألقه في الليجا مع برشلونة، على عكس تجاربه الناجحة في أندية أخرى، حيث فشل في التأقلم مع البلوجرانا، فأوضح الأمر بتشبيه نفسه بأحد أغلى السيارات في العالم، لكن الخطأ عند برشلونة، الذين فشلوا في استغلال إمكاناته بالشكل الصحيح.- وعلق زالاتان على ضعف شخصية لاعبي برشلونة أمام الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني السابق للبلوجرانا، والحالي لمانشستر سيتي، قائلا: "نجوم البارسا أشبه بطلاب المدارس".- وبدأ إبراهيموفيتش حديثه في المؤتمر الصحفي لتقديمه، بعد توقيع باريس سان جيرمان الفرنسي ، قال: "لا أعرف الكثير عن الدوري الفرنسي، ولكن الدوري الفرنسي يعرفني".- "جوارديولا مدرب رائع لكنه جبان ويخاف من مورينيو"، انتقد زلاتان جوارديولا، معتبرا إياه عدوا له، قائلا: "كان ينظر لي في مرة وهو يحك رأسه الأصلع، فقلت له: أنت جبان فلست رجلا، وأنت تخشى مورينيو".