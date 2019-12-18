ممارسة قدر مناسب من الرياضة يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن ممارسة القدر المناسب من الرياضة يقلل مخاطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.
وقامت الدراسة التي نشرت في دورية "كلينيكال اوكولوجى" بتحليل البيانات من أكثر من 750 الف شخص بالغ فى الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا ، ووجدت أن المعدلات الموصوفة من الرياضة والنشاط البدنى ساهمت فى تقليل الاصابة بسبعة انواع من السرطان من بين 15 نوعا أخضعها الباحثون للدراسة.
وأوضحت الدراسة أن أنواع السرطان التى تضاءلت فرص الإصابة بها هى سرطان القولون والصدر والكلى والكبد والنخاع الشوكى وبطانة الرحم وغيرها.
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