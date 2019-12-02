

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 سعر الدولار في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، في شركات الصرافة وفروع البنوك في الفنادق والمطارات، وبقي متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.



وتراجع الدولار بنسبة أكثر من 11% أمام الجنيه المصري خلال عام 2019 وفقا لحسابات رويترز.



كما شهد ديسمبر الجاري انخفاض سعر العملة الخضراء أسفل حاجز 16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017 عندما سجلت 15.79 جنيه.

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أعلى سعر للدولار في مصروجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي عند 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع.وسجلت شاشات بنك أبوظبي الإسلامي سعرا أقل بقرش واحد عند 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.بينما سجل سعر الدولار 16 جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع في بنوك الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والمصري الخليجي وقناة السويس والمصرف المتحدة وعودة ومصر إيران وكريدي أجريكول.السعر المهيمن للدولار في مصروهيمن سعر 15.99 جنيه للشراء مقابل 16.09 للبيع على الدولار في عدة بنوك؛ هي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) ومصر (ثاني أكبر بنك حكومي) والبنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).كما تكرر السعر ذاته على شاشات بنوك العربي الأفريقي والتعمير والإسكان والأهلي اليوناني والبركة والإسكندرية وبلوم.أسعار اليورو والإسترلينيوبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.72 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.71 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع.أسعار الريال والدرهم والديناروعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.42 جنيه للشراء مقابل 53.01 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.