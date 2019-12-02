

محدث.. "ستاندرد آند بورز" يحقق مكاسب للأسبوع الخامس محدث.. "ستاندرد آند بورز" يحقق مكاسب للأسبوع الخامس

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند أعلى مستوى على الإطلاق في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليحقق "ستاندرد آند بورز" مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.



وارتفعت شهية المستثمرين نحو الأصول الخطرة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة والصين اتفاقهما بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية وسط توقعات باقتراب التصديق الرسمي عليها.



وتواصل "وول ستريت" مكاسبها القوية لتكون على الطريق الصحيح نحو ارتفاع سنوي كبير في العام الجاري، خاصة مؤشر "ستاندرد آند بورز" الذي ارتفع بنحو 29,2 بالمائة في 2019 ليكون على مقربة من أفضل أداء سنوي منذ 1997.

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كما قدمت بيانات الصين الإيجابية اليوم دعماً للمستثمرين، حيث شهدت أرباح الشركات الصناعية نمواً بأسرع وتيرة في 8 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.08 بالمائة إلى 28645.2 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ليحقق مكاسب أسبوعية 0.7 بالمائة.فيما استقر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً عند مستوى قياسي يبلغ 3240.02 نقطة، لكنه ارتفع بنحو 0.5 بالمائة في الأسبوع الجاري.بينما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 9006.6 نقطة للمرة الأولى في 11 جلسة متتالية، لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.9 بالمائة.وبحلول الساعة 9:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 97.023.