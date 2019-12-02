

عيار 21 يسجل 674 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 28 -12-2019 عيار 21 يسجل 674 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 28 -12-2019

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 28 -12-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 674 جنيهًا، على ارتفاعات أمس الجمعة بقيمة جنيهين للجرام، وذلك وفقا لآخر تحديث لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، السبت 28 -12-2019، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.



سعر جرام الذهب عيار 21

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وسجلت أسعار الذهب اليوم، السبت 28 ديسمبر 2019، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 674 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 770 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18وبلغ سعر جرام الذهب اليوم السبت، عيار 18، نحو 578 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 449 جنيها.السعر العالمي للذهببينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 23,956 جنيه للأوقية.سعر الجنيه الذهبأما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,392 جنيه.وارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار لتقترب من ذروة شهرين أمس الجمعة، إذ تعززت التدفقات الساعية إلى ملاذات آمنة في المعدن الأصفر بفضل الضبابية التي تحيط بتوقيع اتفاق "المرحلة واحد" التجاري.وبحلول الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش أمس الخميس، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1503.02 دولار للأوقية (الأونصة).وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1503.87 دولار وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1507.40 دولار للأوقية.أسعار الذهب بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.