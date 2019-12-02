"موانئ دبي العالمية" توزع أرباحًا دورية بـ 60 مليون دولار

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"موانئ دبي العالمية" توزع أرباحًا دورية بـ 60 مليون دولار

أكدت شركة "موانئ دبي العالمية" توزيع أرباح دورية بقيمة إجمالية تبلغ 59 مليوناً و937.5 ألف دولار، عن سنداتها التي يبلغ سعر فائدتها 6.85% سنوياً، وذلك وفقاً لما أعلنته الشركة أمس على موقع "ناسداك دبي".
وذكرت الشركة أنها ستقوم بتوزيع المبلغ المذكور على حاملي السندات اعتباراً من 2 يناير 2020.

وأضافت الشركة أن القيمة الإجمالية لهذه السندات تبلغ ملياراً و750 مليون دولار، وأن أجل استحقاقها يحل عام 2037.

المصدر: الوفد

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