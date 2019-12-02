

أسعار الخضار اليوم.. والطماطم سعره بـ1.5 جنيه أسعار الخضار اليوم.. والطماطم سعره بـ1.5 جنيه

سجلت أسعار الخضار اليوم السبت حالة من الاستقرار في الاسواق.



وسجلت الطماطم سعر يتراوح من 1.5 – 4.6 جنيه للكيلو، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3.5-6 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 6 جنيه للكيلو.



وتراوح سعر الكوسة ما بين 5-9 جنيهات، وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 4 - 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 2 – 4 جنيه.

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واستقر الباذنجان البلدى ما بين 2 إلى 3.5 جنيه، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيه.وسجل سعر الباذنجان الأبيض من 2-3.5 جنيه، وبلغ سعر الفلفل الرومى البلدى ما بين 3-6 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومى الصوب 6 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الحامى البلدى بين 2.5-4.5 جنيه.وبلغ سعر الفلفل الألوان ما بين 7-11 جنيها، وبلغ سعر الملوخية من 4 – 5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات، وسجل سعر البسلة بين 9-13 جنيها.