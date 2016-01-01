يستعد الكثيرون لتزيين المنازل بديكورات جديدة ومبهجة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة 2020 بعد أيام قليلة، حيث يحرص البعض على تزيين المنزل بأجواء مبهجة ملونة وبسيطة.
يمكنك شراء الأشكال الملونة المختلفة الخاصة برأس السنة وتنسيقها في منزلك حسب رغبتك، مثل تزيين المرايا وتزيين أبواب المنزل سواء الخارجي أو الأبواب الداخلية والمقابض.
كما يمكنك تنسيق سفرتك ليلة رأس السنة بألوان الذهبي والأخضر والأحمر، سواء في الأطباق أو الملاعق أو مناشف السفرة الصغيرة، وتنسيقها على شكل شجرة الكريسماس.
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التعليقات على زيني بيتك بالبهجة.. صور لـ ديكور رأس السنة 2020
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