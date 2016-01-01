زيني بيتك بالبهجة.. صور لـ ديكور رأس السنة 2020



صور لـ ديكور رأس السنة 2020 صور لـ ديكور رأس السنة 2020



يستعد الكثيرون لتزيين المنازل بديكورات جديدة ومبهجة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة 2020 بعد أيام قليلة، حيث يحرص البعض على تزيين المنزل بأجواء مبهجة ملونة وبسيطة.



يمكنك شراء الأشكال الملونة المختلفة الخاصة برأس السنة وتنسيقها في منزلك حسب رغبتك، مثل تزيين المرايا وتزيين أبواب المنزل سواء الخارجي أو الأبواب الداخلية والمقابض.



كما يمكنك تنسيق سفرتك ليلة رأس السنة بألوان الذهبي والأخضر والأحمر، سواء في الأطباق أو الملاعق أو مناشف السفرة الصغيرة، وتنسيقها على شكل شجرة الكريسماس.

يمكنك استخدام فروع النور الصغيرة المضيئة مع شجرة الكريسماس، وصنع أشكال نجوم خشبية وتزيينها بالورق الذهبي اللامع مع فروع النور المضيئة لتمنح منزلك أجواء مميزة في ليلة رأس السنة.



















