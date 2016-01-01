أبرزها اللانشون | أطعمة تتناولها يوميا تصيبك بسرطان القولون



سرطان القولون سرطان القولون



قالت الدكتورة إبتسام سعد الدين أستاذ الأورام بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن الوقاية من جميع الأورام السرطانية، إلا أن هناك بعض المسببات المعروفة لعدد من أنواع السرطان، حيث أن تجنب هذه المسببات يمكن أن يقينا من الإصابة بهذه الأنواع من الأورام السرطانية.



وتابعت سعد الدين، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن أورام الرئة يمكن تجنبها عبر تجنب التدخين، والتعرض للملوثات، والتعرض للتدخين السلبي، حيث أن التدخين سبب مباشر في الإصابة بأورام الرئة.



وأضافت سعد الدين، أن العديد من الدراسات والأبحاث الحديثة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، أكدت أن تناول اللحوم المصنعة والدهون يمكن أن يزيد من نسبة الإصابة بسرطان القولون، وان بينهما علاقة سببية مباشرة، ومن أبرز أنواع اللحوم المصنعة البلوبيف و اللانشون، والسوسيس، والبسطرمة.

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وأفادت من جانبها، أن الدهون المهدرجة الموجودة داخل أغلب الأطعمة السريعة والحلويات، يمكن أن تسبب في سرطان القولون، لذا يجب الابتعاد عن استخدامها في الأطعمة، واستبدالها بالدهون الصحية، كالزبدة وزيت عباد الشمس، والذرة.وأشارت سعد الدين، إلى أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفاكهة الطازجة يمكن أن يجنبك الإصابة بالأورام السرطانية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة باستمرار، والتي تساهم في تعزيز مناعة الجسم بشكل كبير.واختتمت سعد الدين، أنه بمجرد أن يشعر الشخص بتغير في جسده عليه التوجه فورا إلى الطبيب، حيث أن الكشف المبكر أولى الخطوات الهامة التي يجب اتخاذها في نجاح علاج الأورام السرطانية، وبالأخص مع سرطان الثدي عند السيدات.وإليكم الحوار من هنا..قالت الدكتورة إبتسام سعد الدين أستاذ الأورام بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن الوقاية من جميع الأورام السرطانية، إلا أن هناك بعض المسببات المعروفة لعدد من أنواع السرطان، حيث أن تجنب هذه المسببات يمكن أن يقينا من الإصابة بهذه الأنواع من الأورام السرطانية.وتابعت سعد الدين، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن أورام الرئة يمكن تجنبها عبر تجنب التدخين، والتعرض للملوثات، والتعرض للتدخين السلبي، حيث أن التدخين سبب مباشر في الإصابة بأورام الرئة.