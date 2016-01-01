الرعشة هي نوع من الاهتزاز في الحركة، وغالبا ما تلاحظ في اليدين والذراعين وقد تؤثر على أي جزء من الجسم، بما في ذلك الرأس أو الحبال الصوتية، كما أنها يمكن أن تحدث في أي سن، لكنها أكثر شيوعا في كبار السن، كشف موقع " health line " أسباب الإصابة برعشة اليدين وتشمل:
- بعض الأدوية قد يكون لها تأثيرات جانبية وتؤدي إلى حالة رعشة في اليدين.
- مشاكل في الدماغ أو الأعصاب، أو المعاناة من اضطرابات الحركة، بما في ذلك حركات العضلات غير المنضبطة (خلل التوتر) .
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التعليقات على احذر| 12 سببا غريبا وراء رعشة اليدين.. تعرف عليها
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