مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن مؤامرة تركيا ضد الدولة الليبية| فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن مؤامرة تركيا ضد الدولة الليبية| فيديو

صورة الخبر: مصطفى بكري
مصطفى بكري


كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك معلومات تؤكد أن المجموعات الإرهابية في مدينة إدلب السورية تفتح مكتبا لشحن الجماعات الإرهابية إلى ليبيا من خلال تركيا.

وأشار بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن مصر تتحرك بشكل واسع لبحث تداعيات الأزمة الليبية خاصة بعد أن طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، دعما عسكريا من تركيا.

وأضاف، أنه عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا "بوتين" إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

ونوه الإعلامي، إلى أن الاجتماع الروسي يدل على حجم اهتمام روسيا بالأزمة الليبية بعد مكالمة الرئيس السيسي، لافتا إلى أنها المكالمة الثالثة التي أجراها الرئيس السيسي مع بوتين خلال 23 ساعة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن مؤامرة تركيا ضد الدولة الليبية| فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8644

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager