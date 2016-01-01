مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن مؤامرة تركيا ضد الدولة الليبية| فيديو



مصطفى بكري مصطفى بكري



كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك معلومات تؤكد أن المجموعات الإرهابية في مدينة إدلب السورية تفتح مكتبا لشحن الجماعات الإرهابية إلى ليبيا من خلال تركيا.



وأشار بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن مصر تتحرك بشكل واسع لبحث تداعيات الأزمة الليبية خاصة بعد أن طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، دعما عسكريا من تركيا.



وأضاف، أنه عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا "بوتين" إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

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ونوه الإعلامي، إلى أن الاجتماع الروسي يدل على حجم اهتمام روسيا بالأزمة الليبية بعد مكالمة الرئيس السيسي، لافتا إلى أنها المكالمة الثالثة التي أجراها الرئيس السيسي مع بوتين خلال 23 ساعة.