مجموعة الزمالك.. تعادل مازيمبى وأول أغسطس يؤمن الوصافة للأبيض



نادى مازيمبي الكونغولي نادى مازيمبي الكونغولي

خطف نادى مازيمبي الكونغولي تعادلا مثيرا أمام أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالعاصمة الأنجولية "لواندا".



أحرز هدف مازيمبى رينفورد كالابا فى الدقيقة 9 ، وأدرك مولمبو لاعب أول أغسطس هدف التعادل فى الدقيقة 13.



تضم المجموعة الأولى كل من الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى ومازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى.

بهذه النتيجة يبقى ترتيب المجموعة كما هو قبل المباراة ، ويؤمن الزمالك وصافته للمجموعة.



ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، يليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ثم أول أغسطس الأنجولى برصيد نقطتين فى المركز الثالث ثم زيسكو يونايتد الزامبى صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.



واستهل مازيمبي مشواره فى دور المجموعات بالفوز على الزمالك في الجولة الاولى بثلاثية نظيفة، قبل أن يتغلب خارج ملعبه على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية، فى حين تعادل أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الأولى مع زيسكو يونايتد الزامبى بنتيجة 1 – 1 قبل أن يخسر أمام الزمالك فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل سجلهما المهاجم المغربى أشرف بنشرقى.



يلتقى غدا السبت الزمالك مع زيسكو الزامبى فى تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة الثالثة.

