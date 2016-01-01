مجدي عبد الغني: نصحت كهربا بعدم التوقيع للأهلي واللاعب مهدد بالإيقاف



مجدى عبدالغنى مجدى عبدالغنى



أكد مجدى عبدالغنى، عضو اتحاد الكرة السابق، أنه نصح محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلى المنتقل له مؤخرًا، بعدم التوقيع للقلعة الحمراء، مشددًا على أن نصيحته جاءت حفاظا على مصلحة اللاعب بصفته رئيسًا لجمعية اللاعبين المحترفين.



أضاف مجدى عبدالغنى خلال استضافته ببرنامج الملعب مع شلتوت، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه أكد لـ محمود كهربا أن توقيعه للأهلى يعتبر جرمًا لأنه وقع للزمالك، وهو ما يعنى إيقافه لمدة قد تصل إلي 8 أشهر بالإضافة إلى تغريمه ماليًا، قائلًا: قلت لـ كهربا استمر مع الزمالك حتى انتهاء عقدك ثم انتقل إلى أى نادى كيفما تشاء.



أشار عضو الجبلاية السابق إلى أن عقد محمود كهربا مع الزمالك تم قيده فى الوقت السليم، قائلا: ما حدث أن كهربا استخرج من بطاقة انتقال مؤقتة بعد احترافه فى البرتغال، ولذلك استخرجها له الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، حتى يسمح للعب لممارسة كرة القدم، حتى حسم القضية مع ناديه السابق.

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وتابع عبدالغنى : اتحاد الكرة سيقيد كهربا مع الأهلى بشكل طبيعى حتى يتم حسم موقفه من الفيفا.