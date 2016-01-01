ماذا حدث فى المنوفية .. حكاية الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع



الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع



شهدت مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، اهتزاز كوبري بركة السبع الذي يربط بين شرق المدينة وغربها ويقع أعلى بحر شبين الكوم منا اثار الخوف بين المواطنين وخاصة ان المدينة اليوم تشهد زحاما كبيرا لوجود اكبر أسواقها اليوم.



حيث تم إخطار هندسة الري ومجلس المدينة والقوات الأمنية وانتقلت لجنة للمعاينة.



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