نقل تماثيل أبو الهول من الكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير

أكد الدكتور مصطفي الصغير، مدير عام آثار الكرنك، أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبد الكرنك إلي القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، ولا التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك، ولكن تم اختيارها من بين تماثيل موجودة خلف واجهة المعبد (الصرح الأول) علي جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم في أثناء أعمال بناء الصرح الأول.
وتعكف وزارة الآثار حاليا، على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والقيام بكل أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ على هذه التماثيل.
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