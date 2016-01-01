بيراميدز يتعاقد مع مدرب كرواتيا السابق

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صورة الخبر: أنتي تشاتشيتش
أنتي تشاتشيتش


أعلن نادي بيراميدز المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التعاقد مع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مديرا فنيا جديدا لفريق لكرة القدم، خلفا للفرنسي المقال سيبستيان ديسابر لتراجع نتائج الفريق محليا.

ومن المنتظر أن يدشن تشاتشيتش (66 عاما) مشواره مع بيراميدز رسميا في مباراة فريقه المقبلة ضد المصري البورسعيدي الأحد المقبل، في إطار دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

وكانت آخر محطات تشاتشيتش التدريبية مع المنتخب الكرواتي حيث أشرف عليه في نهائيات كأس أوروبا 2016 عندما بلغ دور الـ16 قبل أن يخسر أمام نظيره البرتغالي صفر-1 علما بأن الأخير توّج باللقب بفوزه على فرنسا الدولة المضيفة 1-صفر بعد التمديد.

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واستمر المدير الفني الكرواتي في قيادة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، قبل أن يتفق مع إدارة الاتحاد الكرواتي على الرحيل بعد خسارتين أمام ايسلندا وتركيا ثم تعادل مع فنلندا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في الدوري المحلي برصيد 16 نقطة، من عشر مباريات، متخلفا بفارق ثماني نقاط، عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل.

المصدر: وكالات - أبوظبي

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