أعلن نادي بيراميدز المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التعاقد مع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مديرا فنيا جديدا لفريق لكرة القدم، خلفا للفرنسي المقال سيبستيان ديسابر لتراجع نتائج الفريق محليا.
ومن المنتظر أن يدشن تشاتشيتش (66 عاما) مشواره مع بيراميدز رسميا في مباراة فريقه المقبلة ضد المصري البورسعيدي الأحد المقبل، في إطار دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي.
وكانت آخر محطات تشاتشيتش التدريبية مع المنتخب الكرواتي حيث أشرف عليه في نهائيات كأس أوروبا 2016 عندما بلغ دور الـ16 قبل أن يخسر أمام نظيره البرتغالي صفر-1 علما بأن الأخير توّج باللقب بفوزه على فرنسا الدولة المضيفة 1-صفر بعد التمديد.
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التعليقات على بيراميدز يتعاقد مع مدرب كرواتيا السابق
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