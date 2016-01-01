آنكر تطلق جهازاً متعدد الوظائف

آخر الأخبارعلم وتقنية › آنكر تطلق جهازاً متعدد الوظائف

صورة الخبر: آنكر تطلق جهازاً متعدد الوظائف
آنكر تطلق جهازاً متعدد الوظائف

أطلقت شركة آنكر الجهاز متعدد الوظائف Soundcore Wakey، يضم راديو، ومنبه، وسماعة بلوتوث بصوت ستريو، وشاحن لاسلكي بتقنية Qi لهواتف أندرويد، وآي فون أبل.
وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يأتي بأبعاد 200×93×82 ملم، ووزن 540 غراماً، ويتيح ميزة التنبيه عبر راديو FM والنغمات، والتمتع بنوم هانيء ليلاً بفضل ميزة الضجيج الأبيض White Noise، أو مجموعة الأصوات، التي تجمع كافة الترددات، التي يمكن للإنسان سماعها، والتي تقع في نطاق الطيف الترددي بين 20 إلى 20 ألف هرتز.
ويشتمل الجهاز على شاحن لاسلكي بتقنية Qi يتي شحن الهاتف الذكي لاسلكياً بقدرة حتى 10 وات، كما يشتمل الجهاز على منفذي USB ومنفذ AUX-In، ويدعم تقنية Bluetooth 5.0، كما يمكن التحكم فيه عبر تطبيق Soundcore.
وأعلنت آنكر أن سعر الجهاز يبلغ نحو 100 دولار أمريكي.

المصدر: موقع 24

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على آنكر تطلق جهازاً متعدد الوظائف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22749

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager