

آنكر تطلق جهازاً متعدد الوظائف آنكر تطلق جهازاً متعدد الوظائف

أطلقت شركة آنكر الجهاز متعدد الوظائف Soundcore Wakey، يضم راديو، ومنبه، وسماعة بلوتوث بصوت ستريو، وشاحن لاسلكي بتقنية Qi لهواتف أندرويد، وآي فون أبل.

وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يأتي بأبعاد 200×93×82 ملم، ووزن 540 غراماً، ويتيح ميزة التنبيه عبر راديو FM والنغمات، والتمتع بنوم هانيء ليلاً بفضل ميزة الضجيج الأبيض White Noise، أو مجموعة الأصوات، التي تجمع كافة الترددات، التي يمكن للإنسان سماعها، والتي تقع في نطاق الطيف الترددي بين 20 إلى 20 ألف هرتز.

ويشتمل الجهاز على شاحن لاسلكي بتقنية Qi يتي شحن الهاتف الذكي لاسلكياً بقدرة حتى 10 وات، كما يشتمل الجهاز على منفذي USB ومنفذ AUX-In، ويدعم تقنية Bluetooth 5.0، كما يمكن التحكم فيه عبر تطبيق Soundcore.

وأعلنت آنكر أن سعر الجهاز يبلغ نحو 100 دولار أمريكي.