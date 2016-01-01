"خطة أميركية" لتتبع الطائرات المسيرة.. والمدة 3 سنوات

آخر الأخبارعلم وتقنية › "خطة أميركية" لتتبع الطائرات المسيرة.. والمدة 3 سنوات

صورة الخبر: "خطة أميركية" لتتبع الطائرات المسيرة.. والمدة 3 سنوات
"خطة أميركية" لتتبع الطائرات المسيرة.. والمدة 3 سنوات

اقترحت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الخميس، استحداث قاعدة تنظيمية تسمح بتتبع عن بعد لأغلب الطائرات المسيرة التي تحلق في المجال الجوي للولايات المتحدة.

وقالت الإدارة إن المقترح سيتضمن التزام كل الطائرات المسيرة، التي تعمل من داخل الولايات المتحدة بالقاعدة الجديدة خلال 3 سنوات.

وطلب الكونغرس من الإدارة في 2016 إصدار قواعد تنظيمية أو كتيب إرشادات بحلول يوليو 2018 للسماح للجمهور العام ولإدارة الطيران الاتحادية ولجهات إنفاذ القانون وآخرين بتتبع وتحديد للهوية عن بعد للطائرات المسيرة ومشغليها خلال قيامها بأي رحلة.

وتتسابق شركات لتشكيل أسطول من الطائرات المسيرة كخدمة تكميلية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "خطة أميركية" لتتبع الطائرات المسيرة.. والمدة 3 سنوات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27389

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager