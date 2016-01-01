دودج قد تغير هندسة قاعدة عجلات الجيل القادم من دورانجو

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دودج قد تغير هندسة قاعدة عجلات الجيل القادم من دورانجو

إنتشرت مؤخراً أخبار عن الجيل القادم من دودج دورانجو وأهم ما تم تداوله هو إحتمالية بناء السيارة على هيئة Body on Frame، حيث تتكون بنية السيارة من جزأين: الهيكل والشاصي. وجدير بالذكر أن هذه الهندسة كانت موجودة في الأجيال السابقة من دورانجو قبل ظهور الجيل الثالث في عام 2010 الذي أعتمد على نظام ال Unibody.

وبذلك سينضم إنتاج دورانجو بجيله الجديد إلى الجيل القادم من جيب واجونيير الذي من المتوقع أن يدخل خطوط الإنتاج في الربع الأول من عام 2021 بعد الكشف عنه لاحقاً في عام 2020.

المصدر: سعودى شفت

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