بعد مرور 3 أعوام.. بوجاتي تستكمل صناعة إصدار “شيرون هيرميز” الوحيد من نوعه

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صورة الخبر: بعد مرور 3 أعوام.. بوجاتي تستكمل صناعة إصدار “شيرون هيرميز” الوحيد من نوعه
بعد مرور 3 أعوام.. بوجاتي تستكمل صناعة إصدار “شيرون هيرميز” الوحيد من نوعه

أزاحت بوجاتي الستار عن إصدار شيرون هيرميز الوحيد من نوعه في العالم، والذي بدأت الشركة بالعمل عليه منذ ثلاثة أعوام بطلب من رجل الأعمال الأمريكي ومجمع السيارات الثري ماني خوشبين.

أهم ما يميز الإصدار على الفور هو الطلاء الأبيض الناصع المشابه للون الذي تقدمه بورش لسياراتها، ويغطي الطلاء جسد السيارة والمصد الخلفي -على غير المعتاد- والجنوط ويمتد للمقصورة حتى، مع وضع شبك أمامي بنمط H المميز لعلامة هيرميز الشهيرة بمنتجاتها العالمية الفاخرة.

في الداخلية نرى جلود بيضاء ناعمة من هيرميز مع شعارات للعلامة لتمييز السيارة عن نسخ شيرون الأخرى.. ويُذكر أن مؤسس بوجاتي نفسها، ايتور بوجاتي، تعاون مع ايميلي هيرميز في عشرينات القرن الماضي لتصميم داخليات بعض إصدارات بوجاتي، مع تعاونهم مجددا في منتصف القرن الماضي.

مجمع السيارات ماني خوشبين نفسه يشتهر بحبه لعلامة هيرميز وطلبه من شركات السيارات الخارقة مثل باجاني التعاون معها لصنع إصدار هوايرا كربوني خاص بجلود هيرميز في الداخلية، كما طلب خوشبين من مكلارين التعاون مع هيرميز لتطوير نسخة خاصة من سبيدتيل القادمة.

صورة الخبر: بعد مرور 3 أعوام.. بوجاتي تستكمل صناعة إصدار “شيرون هيرميز” الوحيد من نوعه

صورة الخبر: بعد مرور 3 أعوام.. بوجاتي تستكمل صناعة إصدار “شيرون هيرميز” الوحيد من نوعه

صورة الخبر: بعد مرور 3 أعوام.. بوجاتي تستكمل صناعة إصدار “شيرون هيرميز” الوحيد من نوعه

المصدر: المربع نت

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