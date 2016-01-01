

الصين تعفي سيارات تسلا من ضريبة الشراء بنسبة ١٠٪؜.. ماذا يعني ذلك؟ الصين تعفي سيارات تسلا من ضريبة الشراء بنسبة ١٠٪؜.. ماذا يعني ذلك؟

نالت شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية إعفاء من ضريبة الشراء بنسبة 10٪؜ على سيارات السيدان موديل 3 المصنعة فيالصين، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الجمعة.



ويعد هذا الإعفاء الضريبي مكافأة لتيسلا، في وقت تستعد فيه الشركة الأمريكية لبدء تسليم سيارات كهربائية للمستهلكين المحليين.



وجرى إدراج موديل 3 ضمن قائمة فئات السيارات المؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي والتي أعلنتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلوماتالصينية على موقعها اليوم.

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وقالت تيسلا في أكتوبر الماضي إن سعر سيارتها موديل 3 المصنعة محليا، سيكون حوالي 50 ألف دولار أمريكي.ويعلق رئيس تيسلا، ايلون ماسك، أمالا على مصنع الشركة المقرر إقامته في مدينة شنغهاي الصينية من أجل تعزيز الزخم الذي حققتهالشركة مؤخرًا في أكبر سوق عالمية للسيارات الكهربائية، والسيارات بشكل عام.وتخوض موديل 3 منافسة مع السيارات الكهربائية للمنافسين المحليين مثل شركتي "نيو" و"إكس بينج" الصينيتين، الإضافة إلى شركاتعالمية، بينها "بي إم دبليو" و"دايملر".وكان الإعفاء الضريبي لموديل 3 متوقعا، بعدما نالت سيارات تيسلا المستوردة إعفاء مماثلا في أغسطس.كما أصبح موديل 3 المنتج في الصين مؤهلا في وقت سابق الشهر الجاري للحصول على دعم حكومي بنحو 25000 يوان (3600 دولار) لكلسيارة.وقالت مصادر مطلعة إن تيسلا قد تخفض سعر سياراتها السيدان المُجمَّعة في الصين بنسبة 20٪؜ أو أكثر العام المقبل، مع استخدام الشركةالمزيد من المكونات المحلية وخفض التكاليف.