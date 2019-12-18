

مطالبة سلسلة مطاعم بـ30 مليون دولار.. والسبب "بروس لي" مطالبة سلسلة مطاعم بـ30 مليون دولار.. والسبب "بروس لي"

رفعت ابنة الممثل الراحل بروس لي، دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم صينية للوجبات السريعة، بسبب استخدام صورة والدها في شعارها من دون تصريح.



وطالبت شانون لي الرئيسة التنفيذية لشركة بروس لي إنتربرايزس، ومقرها في كاليفورنيا، تعويضا يزيد على 30 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو 13 ألف دولار لتغطية التكاليف القضائية، هذا إلى جانب المطالبة برفع صورة والدها من شعار الشركة.



وأفادت صحيفة "ذا بيبر" الصينية الإلكترونية، أن شانون لي رفعت الدعوى القضائية أمام محكمة في شنجهاي يوم الأربعاء الماضي ضد سلسلة "ريل كونج فو" الصينية للوجبات السريعة.

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وطالبت الدعوى القضائية سلسلة مطاعم "ريل كونج فو"، التي تتخذ من غوانغتشو مقرا لها، بإصدار توضيح في غضون 90 يوما ينص على أنه ليس لها صلة بالنجم الراحل بروس لي، وفقا لما ذكرته رويترز.يشار إلى أن سلسلة "ريل كونج فو"، التي تأسست عام 1990 ولها فروع في أكثر من 57 مدينة صينية، تقدم أطباق الأرز وأصنافا مختلفة من المطبخ الصيني.ويحمل شعار الشركة صورة رجل يرتدي سترة صفراء طويلة الأكمام، ويشبه إلى حد بعيد النجم بروس لي في هيئته ووضعية "الاستعداد للهجوم" التي اشتهر بها النجم الراحل.وكتبت الشركة على حسابها في موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي، الخميس، أن الدعوى القضائية "أربكتها" لأنها استخدمت هذا الشعار على مدى 15 عاما مضت، وذكرت أنه على الرغم من مواجهة بعض المشكلات في الماضي فإنها حصلت على موافقة السلطات المحلية لاستخدام الشعار.وتأتي هذه القضية في وقت تعهدت الصين خلاله بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق عقوبات أشد على المخالفين، وهي إحدى النقاط الأساسية في نزاع بكين التجاري مع الولايات المتحدة.