عشية الكريسماس.. "معجزة" تحدث لنادلة أميركية

آخر الأخباراخبار منوعة › عشية الكريسماس.. "معجزة" تحدث لنادلة أميركية

صورة الخبر: عشية الكريسماس.. "معجزة" تحدث لنادلة أميركية
عشية الكريسماس.. "معجزة" تحدث لنادلة أميركية

حصلت نادلة من ولاية فلوريدا الأميركية كانت استنفدت للتو حسابها البنكي بغية إصلاح سيارتها، على بقشيش قيمته ألفا دولار عشية عيد الميلاد (كريسماس) من زوجين أبلغتهما بمشكلاتها المالية.

وقالت النادلة الأميركية وتدعى لينيت بايو إن الزوجين تركا لها شيكا بالمبلغ على نحو مفاجئ، الثلاثاء.

وأنفقت بايو الشهر الماضي ألفي دولار على إصلاح سيارتها، وأثير الموضوع في محادثة مع الزوجين قبل بضعة أسابيع.

وعندما عاد الزوجان لتناول العشاء عشية الكريسماس تركا لها الشيك كبقشيش، إلى جانب رسالة مفادها "عيد ميلاد سعيد، استعيدي مدخراتك. ليباركك الرب".

وقالت بايو لمحطة "دبليو تي في تي" التلفزيونية، "عندما بدءا في الخروج والتقطت الشيك، بدأت البكاء، وهو بدأ في البكاء وهي أيضا. وكان الأمر مدهشا تماما".

بفضل البقشيش، استطاعت بايو شراء هدايا لأفراد أسرتها وأصدقائها، وقالت "إنها معجزة عيد الميلاد بالنسبة لي".

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عشية الكريسماس.. "معجزة" تحدث لنادلة أميركية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
939

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager