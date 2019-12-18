حصلت نادلة من ولاية فلوريدا الأميركية كانت استنفدت للتو حسابها البنكي بغية إصلاح سيارتها، على بقشيش قيمته ألفا دولار عشية عيد الميلاد (كريسماس) من زوجين أبلغتهما بمشكلاتها المالية.
وقالت النادلة الأميركية وتدعى لينيت بايو إن الزوجين تركا لها شيكا بالمبلغ على نحو مفاجئ، الثلاثاء.
وأنفقت بايو الشهر الماضي ألفي دولار على إصلاح سيارتها، وأثير الموضوع في محادثة مع الزوجين قبل بضعة أسابيع.
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التعليقات على عشية الكريسماس.. "معجزة" تحدث لنادلة أميركية
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