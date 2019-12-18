صخرة نادرة تصدم العلماء ببستراليا

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صخرة نادرة تصدم العلماء ببستراليا

عثر رجل على صخرة ذات شكل غريب حيث احتفظ بها لسنوات قبل أن يكتشف قيمتها الثمينة.

حاول الرجل الذس يقطن مديمة ماريبورو بمنطقة جولدفيلدز التي اشتهرت خلال تزايد عمليات البحث عن الذهب في أستراليا بالقرن التاسع عشر، أن يشق الصخرة، مستخدمًا منشارًا ومثقابًا ومادة حمضية

لكنه لم ينجح في ذلك.
واكتشف "ديفيد هول" أن الصخرة الصلبة التي عثر عليها ليست صخرة عادية من الأرض، وإنما من الفضاء.

وعثر هول على الصحرة عام 2015، ثقيلة، فأخذها إلى متحف ملبورن لاستكشافها، ليتضح أنها

عبارة عن نيزك يحتوي على شيء أكثر ندرة من الذهب، أي "قطرات مطر معدنية منذ تكون النظام الشمسي"، وفقا لما تناقلته الصحف الإسترالية.
ويشهد متحف ملبورن الكثير من الأحداث المماثلة حيث يحضر الإستراليون الصخور طوال الوقت، على أمل أن تكون نيازك، ومن بين آلاف الصخور التي درسها الباحثون في المتحف خلال 37 عامًا في المتحف، لم يتم اكتشاف إلا نيزكين.

المصدر: الوفد

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