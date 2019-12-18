صخرة نادرة تصدم العلماء ببستراليا

عثر رجل على صخرة ذات شكل غريب حيث احتفظ بها لسنوات قبل أن يكتشف قيمتها الثمينة.
حاول الرجل الذس يقطن مديمة ماريبورو بمنطقة جولدفيلدز التي اشتهرت خلال تزايد عمليات البحث عن الذهب في أستراليا بالقرن التاسع عشر، أن يشق الصخرة، مستخدمًا منشارًا ومثقابًا ومادة حمضية
لكنه لم ينجح في ذلك.
واكتشف "ديفيد هول" أن الصخرة الصلبة التي عثر عليها ليست صخرة عادية من الأرض، وإنما من الفضاء.
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