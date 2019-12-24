أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 27-12-2019

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 27-12-2019

صورة الخبر: أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 27-12-2019
أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 27-12-2019

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم، الجمعة 27-12-2019، العطلة الأسبوعية، حيث ارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 و4.6 جنيه بزيادة طفيفة 20 قرشا.

واستقرت البطاطس بين 4 و6 جنيهات، وتراوح البصل بين 5 و7 جنيهات، والكوسة بين 5 و7 جنيهات، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات بارتفاع جنيه، وانخفض الباذنجان البلدي نحو 50 قرشا ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6 جنيهات والفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي اليوم، الجمعة بين 7 و11 جنيها، وسجلت أسعار البرتقال بأنواعه الثلاث تراجعا بقيمة 50 قرشا، حيث تراوح البرتقال البلدى بين 1.5 و3 جنيه، والبرتقال السكري بين 1.5 و3 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و3 جنيهات.

وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و4 جنيهات، والجوافة بين 5 و7 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و8 جنيهات.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 27-12-2019

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34820

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager