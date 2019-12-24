تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم، الجمعة 27-12-2019، العطلة الأسبوعية، حيث ارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 و4.6 جنيه بزيادة طفيفة 20 قرشا.
واستقرت البطاطس بين 4 و6 جنيهات، وتراوح البصل بين 5 و7 جنيهات، والكوسة بين 5 و7 جنيهات، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات بارتفاع جنيه، وانخفض الباذنجان البلدي نحو 50 قرشا ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه.
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6 جنيهات والفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات.
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التعليقات على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 27-12-2019
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