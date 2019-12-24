

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 27-12-2019 أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 27-12-2019

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم، الجمعة 27-12-2019، العطلة الأسبوعية، حيث ارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 و4.6 جنيه بزيادة طفيفة 20 قرشا.



واستقرت البطاطس بين 4 و6 جنيهات، وتراوح البصل بين 5 و7 جنيهات، والكوسة بين 5 و7 جنيهات، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات بارتفاع جنيه، وانخفض الباذنجان البلدي نحو 50 قرشا ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه.



وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6 جنيهات والفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات.

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وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي اليوم، الجمعة بين 7 و11 جنيها، وسجلت أسعار البرتقال بأنواعه الثلاث تراجعا بقيمة 50 قرشا، حيث تراوح البرتقال البلدى بين 1.5 و3 جنيه، والبرتقال السكري بين 1.5 و3 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و3 جنيهات.وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و4 جنيهات، والجوافة بين 5 و7 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و8 جنيهات.