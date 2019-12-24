طوكيو أظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، عن انخفاض معدل البطالة في اليابان واستقرار توافر الوظائف في نوفمبر .
تفيد الأرقام الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بأن معدل
البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية تراجع إلى 2.2 بالمئة في نوفمبر من 2.4 بالمئة في الشهر السابق. يأتي ذلك مقارنة مع متوسط توقعات السوق البالغة نسبته 2.4 بالمئة.
أظهرت بيانات من وزارة العمل أن نسبة الوظائف إلى المتقدمين لشغلها استقرت عند 1.57 في نوفمبر، بما يتماشى مع المستوى المسجل في أكتوبر وكذلك متوسط توقعات خبراء اقتصاديين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انخفاض معدل البطالة في اليابان إلى 2.2% في نوفمبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق