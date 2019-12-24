انخفاض معدل البطالة في اليابان إلى 2.2% في نوفمبر

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انخفاض معدل البطالة في اليابان إلى 2.2% في نوفمبر

طوكيو أظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، عن انخفاض معدل البطالة في اليابان واستقرار توافر الوظائف في نوفمبر .

تفيد الأرقام الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بأن معدل

البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية تراجع إلى 2.2 بالمئة في نوفمبر من 2.4 بالمئة في الشهر السابق. يأتي ذلك مقارنة مع متوسط توقعات السوق البالغة نسبته 2.4 بالمئة.
أظهرت بيانات من وزارة العمل أن نسبة الوظائف إلى المتقدمين لشغلها استقرت عند 1.57 في نوفمبر، بما يتماشى مع المستوى المسجل في أكتوبر وكذلك متوسط توقعات خبراء اقتصاديين.

المصدر: الوفد

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