

تراجع اليورو والاسترليني.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الجمعة 27-12-2019 تراجع اليورو والاسترليني.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الجمعة 27-12-2019

سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصرى والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة في البنك المركزي 15.99 جنيه.



وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.



سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019 في البنوك

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سعر الدولار والعملات الأجنبيةفطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الجمعة وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، و جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي:سعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الجمعة شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09سعر اليورو​بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الجمعة شراء : 17.74 وبيع : 17.85 بتراجع قرشا للبيع فقط.سعر الجنيه الاسترليني​أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الجمعة ، فقد سجل شراء : 20.74 وبيع : 20.87 بتراجع قرش واحد للشراء فقط.سعر الفرنك السويسرى​وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الجمعة​ شراء : 16.30 وبيع : 16.40 بتراجع قرشين.سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الجمعة ، فقد سجل شراء : 14.59 وبيع : 14.68 بتراجع ثلاثة قروش.سعر الريال السعودى​أما سعر الريال السعودى اليوم الجمعة فقد سجل​ شراء : 4.26 وبيع : 4.29سعر الدينار الكويتى​بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة​ شراء : 52.63 بيع : 53.09 بتراجع 4 قروش للشراءسعر الدرهم الاماراتىوسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الجمعة شراء : 4.35 ، وبيع : 4.38سعر اليوان الصينيوسجل سعر اليوان الصيني اليوم الجمعة شراء : 2.28 وبيع : 2.29سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في البنك الاهلى المصريسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الجمعة شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصريسجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة شراء : 4.25 ، وبيع : 4.29سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في بنك مصرسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 27-12-2019 شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصرسجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر شراء : 4.25 ، وبيع : 4.29